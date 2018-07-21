Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Хизер Нойерт подтвердила в пятницу информацию о том, что в администрации США не рассматривают вопрос о поддержке возможного проведения референдума о независимости на востоке Украины, который Путин предложил Трампу.

"Чтобы было понятно: Администрация не рассматривает вопрос поддержки референдума на востоке Украины - такой "референдум" был бы нелегитимным",- написала Нойерт в своем Твиттере.

Вместе с тем Нойерт отметила, что в Вашингтоне "продолжают поддерживать минские соглашения как способ урегулирования конфликта на Донбассе".

Ранее в пятницу с подобным заявлением выступил глава Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис, а глава МИД Украины Павел Климкин назвал проведение референдума репетицией федерализации Украины с целью ее развала.