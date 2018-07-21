Украинские средства массовой информации искусственно обостряют ситуацию с досмотром Российской Федерацией кораблей в Азовском море. Такое мнение высказала в пятницу в эфире "5 канала" замминистра внешнеполитического ведомства Украины Елена Зеркаль.

"Есть искусственно созданное сейчас обострение в информационном поле относительно Азовского моря. Оно всегда было. Военная присутствие россиян в Азове больше нашего, это понятно. Но по всем канонам международного морского права, военные корабли имеют право останавливать гражданские суда для осмотра, для этого не нужны никакие мандаты. Сейчас я вижу очень много спекуляций вокруг этого и это меня напрягает", - сказала Зеркаль.

Замминистра также отметила, что на данный момент нет ни одной жалобы от судовладельцев или же от капитанов судов, которые подверглись досмотру.

"По имеющейся у меня информации, россияне не нарушают протоколы, и у них нет никаких сведений о том, что есть нарушения. Я бы хотела вам сказать то, что вы хотите от меня услышать сейчас, что действительно, мы сейчас будем что-то делать, но у меня нет оснований для этого", - ответила Зеркаль на повторный вопрос журналиста о возможной реакции внешнеполитического ведомства на проблемы в Азовском море.

Между Россией и Украиной действует Договор о правовом статусе Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года, который закрепил за этими водными пространствами статус внутренних вод России и Украины.

Таким образом, стороны договорились о совместном использовании и охране Азовского моря и Керченского пролива и введении определенных ограничений для плавания судов третьих стран. Однако, в начале июля депутаты Верховной рады потребовали денонсировать договор между странами.

Как сообщала "Cтрана", ранее украинский адмирал предложил заминировать Азовское море.

Мы писали, что Украина грозит ввести санкции против России из-за проверок судов в Азовском море.