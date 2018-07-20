Появилось видео, как тренер сборной России по футболу взял автограф у Владимира Путина
Станислав Черчесов и Владимир Путин приехали в Калининград на заседание Совета по развитию физкультуры и спорта и встретились на местном стадионе.
Здесь Путин расписался на мяче, а Черчесов воспользовался случаем и тоже попросил автограф. Это попало на видео, оно размещено в twitter.
«Я тоже воспользуюсь случаем! Видели, да?»: Черчесов взял автограф у Путина pic.twitter.com/X1xIyydUIQ— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 июля 2018 г.
Путин и Черчесов общаются не впервые в этом месяце: президент звонил тренеру до и после четвертьфинала с Хорватией.
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