Станислав Черчесов и Владимир Путин приехали в Калининград на заседание Совета по развитию физкультуры и спорта и встретились на местном стадионе.

Здесь Путин расписался на мяче, а Черчесов воспользовался случаем и тоже попросил автограф. Это попало на видео, оно размещено в twitter.

Путин и Черчесов общаются не впервые в этом месяце: президент звонил тренеру до и после четвертьфинала с Хорватией.

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