Государство усиливает контроль за рынком автобусных пассажирских перевозок, в частности, будет изымать старые и непригодные для транспортировки людей автобусы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Владимир Омелян провел совещание с представителями автоотрасли и руководителями компаний-перевозчиков, где заявил, что большинство автобусных перевозок в Украине осуществляется в опасных для пассажиров условиях.

"Средний возраст маршруток - более 10 лет, автобусов средней и большой пассажировместимости - более 20 лет. Часть автобусов, которые называются "маршрутками", переоборудованы из грузовых транспортных средств. Часто такие транспортные средства не соответствуют ни требованиям безопасности, ни требованиям комфорта", - подчеркнул министр.

Так, с 1 января 2019 года маршрутки, которые были переоборудованы из грузовых авто в пассажирские, будут эвакуироваться на штрафные площадки и отправляться на металлолом.

"Призываю всех перевозчиков уже сейчас работать над обновлением парка", - заявил Омелян.

Глава министерства также отметил, что Укртрансбезопасность вместе с полицией усилят контроль за рынком, в частности, в целях борьбы с нелегальными перевозчиками.

Напомним, в ДТП под Житомиром погибли 10 человек.

Также под Одессой лоб в лоб столкнулись фура и микроавтобус, есть жертвы.

Кроме того, в Хмельницкой области в ДТП фура раздавила легковушку, 3 человека погибли