В ходе состоявшихся в пятницу совещаний в связи с произошедшими в Житомирской и Николаевской областях масштабными ДТП с участием маршрутных микроавтобусов, повлекшими гибель 15 и травмирование более 20 человек, был принят ряд решений в сфере ужесточения контроля безопасности пассажирских перевозок в Украине, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

С 21 июля начинается тотальный контроль силами Нацполиции и транспортной инспекции всех перевозчиков. В случае отсутствия лицензии при коммерческой перевозке пассажиров - конфискация транспортного средства! Если есть лицензия, но автобус незаконно переоборудован из грузового в пассажирский - перевозчик лишается лицензии и платит 17 тыс. грн штрафа. 26 июля на заседании Кабмина будет одобрено соответствующее постановление правительства, которым с 27 июля будет возвращен скоростной контроль на дорогах

Министр напомнил, что в пятницу днем в Министерстве инфраструктуры состоялись совещания с участием представителей МВД, Нацполиции, Министерство экономического развития и торговли, Госслужбы по безопасности на транспорте, а также представителей ассоциаций автобусных перевозчиков.

Все работают в правовом поле, платят налоги, в равных условиях. С 1 августа вводится электронный кабинет перевозчика, к которому будет иметь доступ сама компания, трансинспекция и нацполиция и в котором будет регистрироваться вся информация о перевозчике, его лицензий, маршрутов, штрафных баллов и тому подобное. С 1 января 2019 введем gps tracker, электронный билет и тахограф или его аналог. Готовим предложения по государственного содействия по обновлению парка автобусов

Около 5.00 пятницы, 20 июля, неподалеку от пгт Кривое Озеро (Николаевская обл.) на трассе "Киев-Одесса" рейсовый микроавтобус (белорусской регистрации) врезался в стоявший на обочине из-за поломки грузовой автомобиль. В результате ДТП погибли пятеро человек и получили травмы различной степени тяжести 12 человек, все – граждане Беларуси. Из 12-ти пострадавших трое – в реанимации, девятеро – в хирургическом отделении.

Кроме этого, 20 июля около 10:40 на 127 км автодороги "Киев-Чоп" (близ Житомира) произошло столкновение маршрутного автобуса и крупногабаритного грузовика, в результате чего погибли 10 человек, в том числе гражданин Грузии, и еще столько же были госпитализированы в медучреждения с травмами различной степени тяжести, в том числе тяжелыми.