В Чернигове мужчина, которого привязали к столбу, не имел ни к кому претензий и сам об этом попросил, заявил Радио Свобода представитель областной полиции Сергей Брыль.

По его словам, событие зарегистрировано, но производство полиция не начинала.

"Если человек никого не обвиняет, говорит, что добровольно ее привязали, то что мы будем проводить?", - сказал спикер.

Он отметил, что этот человек - недавно вышел из колонии.

Полиция объявила ему подозрение по статье "хулиганство", добавил Брыль.

20 июля в Чернигове патрульная полиция обнаружила мужчину, привязанного скотчем к дорожному знаку на перекрестке улиц Шевченко и Михнюк, рассказал представитель патрульной полиции Чернигова Виталий Копистко.

По его словам, мужчину освободили, на место приехала также скорая, но от помощи медиков тот отказался.

"От госпитализации он отказался, только попил водички, и его патрульные доставили в Черниговского горотдела полиции. На месте уже работала следственно-оперативная группа", - сказал Копистко.

Напомним, привязанный человек вообще не отвечал своим обидчикам и никак не реагировал на их издевательства. Видно было, что он вообще не в себе.

Позже в паблике "Ченигов live" опубликовали данные на мужчину. Его зовут Владимир Мельниченко, он 1968 года рождения. Гражданин Украины и уроженец России, куда он, по словам националистов, хотел вернуться (для чего якобы и начал громить мемориал Небесной сотне).