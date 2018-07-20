Около 18.00 в пятницу, 20 июля, в районе села Маяки тягач столкнулся с микроавтобусом. Об этом сообщает Пушкинская.

Авария произошла в 40 километрах от Одессы. Столкнулись два автомобиля: Mercedes Vito и тягач Scania. Машины встретились лоб в лоб.

Удар был такой силы, что у микроавтобуса оказалась смята практически вся передняя часть. Тягач, хоть и пытался уйти от столкновения, также получил серьезные повреждения кабины и моторного отсека.

Фото: pushkinska.net

По данным патрульной полиции, тягач Scania двигался в сторону города Одессы, а Mercedes Vito - в сторону Рени. В результате столкновения водитель микроавтобуса погиб на месте, а водитель тягача - госпитализирован.

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