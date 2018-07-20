Прокуратура Киева расследует закупки аутстаффинговых услуг несколькими десятками "дочек" крупных международных компаний, а также "Киевстаром" и "Новой Поштой" у компаний "Промоушн Аутсорсинг" и "Промоушн Стафф".

Об этом говорится в тексте определения Днепровского райсуда Киева со ссылкой на ходатайство прокуратуры Киева в рамках уголовного производства от 17 октября 2017 года, передает Интерфакс-Украина.

"Неустановленными лицами внедрен противоправный механизм по предоставлению крупнейшим бюджетообразующим предприятиям страны, в т.ч. с иностранным капиталом, а именно: "Хуавей Украина", "Самсунг электроникс Украина компани", "Киевстар", "Нова пошта" и другим, услуг по незаконному выводу денежных средств за рубеж и уклонению от уплаты налогов и обязательных платежей", – говорится в тексте определения.

Согласно документу, прокуратура установила, что должностные лица указанных выше предприятий, "вступив в сговор неустановленными лицами", перечисляют на счета подконтрольных им "Промоушн Аутсорсинг" и "Промоушн Стафф" денежные средства за "якобы предоставление последними собственных квалифицированных специалистов, необходимых для выполнения основной деятельности заказчика (услуги аутсорсинга), однако фактически работники отбирались и трудоустраивались компаниями - заказчиками услуг".

Прокуратура указывает, что в течение 2014-2018 годов за такие услуги двум ООО было перечислено свыше 1,5 млрд грн, а эти компании, согласно заключению экспертного исследования "Исследовательского информационно консультационного центра", нанесли ущерб государству свыше 955 млн гривен.

По итогам рассмотрения ходатайства, суд решил предоставить прокуратуре временный доступ и разрешение на изъятие оригиналов у "Промоушн Аутсорсинг" и "Промоушн Стафф" их взаимоотношений с заказчиками, среди которых также "ППГ Украина", "Тойота – Украина", "Хускварна Украина", "Альянс Холдинг", "ФМС Украина", "Дебтекс Украина", "Миле", "Дикергофф Цемент Украина", "Адидас-Украина", ТП Вижн Украина".

Помимо того в этом списке компаний "Гибсон Инновейшнз Украина", "БСХ Бытовая Техника", "Коника Минолта Украина", "Филипс Украина", "Пионер Украина", "Дюпон Украина", "Кимберли-Кларк Украина", "Санофи - Авентис Украина", "Селдико", "БАСФ Т.О.В", "Тева Украина", "Проктер энд Гембл Украина".

Суд включил в него также "Монделис Украина", "Телесвит", "Данон Днепр", "Сингента", "Якобс Украина", "Байер", "Дхл Интернешнл Украина", "Филипс Световые Решения Украина", "Эйвон Косметикс Юкрейн", "Адам Украина", "Лореаль Украина", "Шелл Юкрейн Эксплорейшн Энд Продакшн И", "ЗИП", Проминвестбанк и "других".

Согласно определению речь идет, в том числе, о данных о трудоустроенных в течение 2014 – 2018 годов лицах с иностранным гражданством.

Кроме того, суд другим определением решил предоставить прокуратуре временный доступ и разрешение на изъятие к вещам и документам, которые находятся во владении Казначейства Украины, Альфа-банка, УкрСиббанка и Райффайзен Банка Аваль, о движении денежных средств по счетам "Промоушн Аутсорсинг" и "Промоушн Стафф" с указанием необходимых данных по транзакциям.

Согласно информации на сайте PromotionStaff, компания основана в 1998 году в Канаде и имеет офисы в Торонто, Киеве и Москве.

В настоящее время группа компаний PromotionStaff осуществляет реализацию проектов по аутстаффингу/аутсорсингу персонала, поиску и подбору высококвалифицированных специалистов для более 150 партнеров в 12 странах мира, а общее количество аутстаффингового персонала превышает 10 тыс. специалистов.

Выручка ООО "Промоушн Аутсорсинг" в 2016 году выросла на 35% – до 604,62 млн грн, а чистая прибыль – на 12,1%, до 2,38 млн грн.

Выручка ООО "Промоушн Стафф" в 2016 году увеличилась на 20,5% – до 131,63 млн грн, а чистая прибыль – на 17,5%, до 0,71 млн грн.

Обе компании принадлежат Татьяне и Сергею Криворучко. Их финансовые данные за 2017 год пока отсутствуют.

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