Адвокат Геннадия Дронова, который является одним из участников дорожно-транспортного происшествия в Харькове, повлекшего гибель 6 и госпитализацию 5 пешеходов, Сергей Перепелица констатирует, что имущество его клиента, а именно квартира и автомобиль находятся под арестом. Об этом он сказал Украинским Новостям.

"Суд арестовал квартиру, а также автомобиль Volkswagen Touareg", - сказал он. По его словам, суд наложил арест на часть квартиры, в которой проживает мать Дронова. Также под арестом находится автомобиль, с участием которого и случилось смертельное ДТП в Харькове. Адвокат сообщил, что на данный момент в рамках судебного следствия допрашиваются эксперты.

Как сообщала "Страна", ранее в суде свидетель сказал, что Зайцева мчала на скорости 100 км/ч и точно не на зеленый сигнал.

Мы писали, что на суде по кровавому ДТП в Харькове предъявили обвинение обоим водителям, но вину признала только Зайцева.

Ранее полиция завела дело на автошколу, в которой училась Зайцева.