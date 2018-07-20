В Соединенных Штатах Америки приняли решение о выделении Украине $200 млн на цели усиления безопасности и обороны в 2018 бюджетном году, сообщили в посольстве Украины в США.

"Соединенные Штаты приняли решение о выделении Украине $200 млн на цели усиления безопасности и обороны в 2018 бюджетном году. Указанные средства будут направлены на предоставление нашей стране военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечения и подготовку Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении на странице посольства в Facebook в пятницу вечером.

В украинском посольстве уверены, что предоставление Киеву очередной финпомощи является подтверждением неизменности позиции США относительно дальнейшей поддержки Украины.

"Решение Вашингтона о предоставлении нашему государству $200 млн в 2018 году по линии Пентагона свидетельствует о неизменности позиции США относительно поддержки Украины в ее противодействии российской агрессии и признанием того, что Киев продолжает последовательное движение по пути реформ сектора безопасности и обороны", – сказано в сообщении.

Кроме того в украинском посольстве проинформировали, что "соответствующие структуры Министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку военной техники и оказание услуг для оборонного сектора Украины в 2018 году".

Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Как известно, в США финансовый год установлен с 1 октября по 30 сентября.

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