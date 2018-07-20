Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения мэру г.Сколе Львовской области Владимиру Москалю, подозреваемому в получении неправомерной выгоды, в виде 60 суток содержания под стражей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, в то же время суд определил альтернативу – внесение 140 тыс 960 грн залога.

Как сообщалось, вечером 18 июля следователи Национальной полиции задокументировали факт получения мэром Москалем неправомерной выгоды в виде регистрации по его близким родственником права собственности на объект недвижимого имущества.

"42-летний мужчина требовал от лица переоформить на свою мать гаражное помещение ориентировочной стоимостью 70 тыс. грн (в эту сумму, в частности, включены 8700 грн нотариальных услуг)", - сказано в сообщении.

19 июля мэру Сколе сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение), санкция которой предусматривает до 10 лет заключения, три года лишения права занимать определенные должности и конфискацию имущества.

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