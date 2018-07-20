В дорожно-транспортном происшествии с участием трех автомобилей на Столичном шоссе на южной окраине Киева погибли три человека, по меньшей мере два человека получили травмы.

"По предварительной информации, на проезжей части автодороги произошло столкновение и возгорание трех автомобилей. В результате аварии погибло трое людей, еще двое - травмированы… Установлено, что водитель одного из автомобилей выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с другими машинами", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Известно также, что в салоне одной иномарки погибла семья: отец, мать и несовершеннолетний ребенок. Еще двое потерпевших в результате ДТП получили травмы средней степени тяжести, им предоставляется необходимая медицинская помощь", - проинформировали в полиции.

В то же время, по данным ГСЧС, в аварии, которая произошла около 18:20, получили травмы три человека, которые госпитализированы в больницу.

Фото: facebook.com/marina.zgarda

По данным очевидцев, трагедия произошла в районе коттеджного городка Конча-Озерная в поселке Конча-Заспа, на южном участке Столичного шоссе, известного как Старообуховская трасса.

В результате столкновения воспламенились два автомобиля, они были охвачены огнем полностью. Из-за аварии было частично ограничено движение по этой автодороге, в результате чего на выезд из Киева образовалась существенная "тянучка".

В полиции сообщили, что решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

В то же время, по данным ГСЧС, в аварии, которая произошла около 18:20, получили травмы три человека, которые госпитализированы в больницу.

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