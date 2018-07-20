На встрече с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп четко дал понять, что Америка поддерживает Украину в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом заявил в комментарии "Голосу Америки" госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, Трамп четко дал понять Путину, что их деятельность на востоке Украины не отвечает интересам России.

"Наша администрация придерживается очень жесткой позиции. Мы предоставили украинским силам помощь, которую прошлая администрация неоднократно отказывалась предоставить. Мы считаем, что это создает условия для того, чтобы украинцы провели успешные выборы в 2019 году, и мы очень надеемся, что ситуация разрешится сама собой. Америка по-прежнему поддерживает желания Украинского народа", – заявил Помпео.

Как сообщала "Cтрана", Совет нацбезопасности США заявил, что Вашингтон не рассматривает вопрос о референдуме на Донбассе.

Ранее мы писали, что пишут мировые СМИ о встрече Путина и Трампа.