Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что встреча американского президента Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным состоится осенью 2018 года, передает Интерфакс-Украина.

"Я очень надеюсь, что это встреча состоится этой осенью", - сказал Помпео журналистам в пятницу.

По его словам, общение президента страны Трампа с его российским коллегой Путиным отвечает интересам американского народа.

"Для народа Америки чрезвычайно важно, чтобы президент Путин и президент Трамп продолжили диалог", - сказал он журналистам в пятницу.

Как сообщала "Cтрана", Трамп считает, что после 4 часов с Путиным в Хельсинки мир изменился. И надо чаще встречаться.

Мы писали, что в России подтвердили, что Путин сделал Трампу конкретные предложения по "ЛДНР".