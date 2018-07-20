45% рынка криптовалют занял биткоин, при том, что на сегодняшний день насчитывается более 1600 различных криптовалют. Об этом пишет РБК.

Криптовалюту можно купить по курсу $7400, она может подорожать в ближайшее время до $8-9 тыс.

Эксперты отмечают, что после этого курс биткоина опять опуститься до годового минимума.

Общая капитализация цифровых денег увеличилась в июле до $30 млрд. Большинство криптовалют поднялись в цене за последние три недели.

Напомним, накануне в Western Union заявляли, что не планируют работать с криптовалютами. В системе Western Union отказались от поддержки криптовалютных операций из-за предпочтений клиентов делать переводы в фиатных деньгах.

Также сообщалось, что кинопроизводственный блокчейн-стартап TaTaTu стал третьим крупнейшим в мире ICO-проектом после EOS и Telegram. Ему удалось привлечь 575 миллионовдолларов инвестиций в рамках частного размещения токенов TTU, созданных наоснове Ethereum.

Как сообщала "Cтрана", малую приватизацию в Украине будут проводить по технологии блокчейн.

Ранее экс-глава Goldman Sachs верит в блокчейн, но не верит в биткоин.

Мы писали, что с начала прошлого года хакеры украли криптовалюты более чем на на миллиард долларов.