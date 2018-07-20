В Хмельницком районе на въезде в село Прибужское произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля IVECO и легкового автомобиля Volkswagen Golf, в результате которой погибла семья из трех человек и еще один ребенок травмирован.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По предварительным данным, 36-летний водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с грузовиком. Сам водитель Volkswagen , его 35-летняя жена и 4-летняя дочь погибли на месте происшествия. Еще одна 12-летняя девочка, которая была пассажиркой этого же транспортного средства, госпитализирована в больницу.

Фото: hm.npu.gov.ua

Водителя и двух пассажиров грузовика медики осмотрели на месте происшествия. Пока никто из них не госпитализировался. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины и обстоятельства аварии.

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