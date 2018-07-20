К декабрю 2018 года обменный курс в Украине будет двигаться к отметке 28 грн./$, спрогнозировал руководитель аналитического департамента ICU Александр Вальчишен, которую связывают с бывшей главой НБУ Валерией Гонтаревой, передает UBR.

"На относительную стабильность курса влияет риторика Нацбанка в поддержку жесткой монетарной политики, подкрепляемая повышением учетной ставки, и фискальный баланс, обеспечивающий снижение уровня госдолга", - добавил он.

На текущий момент валютные котировки межбанка находятся в рамках 26,40-26,43 грн/$, и колеблются в широком коридоре - 26,20-26,50 грн/$.

При этом эксперт спрогнозировал инфляцию на уровне 10%. Он связывает не только с привычными базовыми факторами, но и с ростом зарплат в Украине, который будет повышать потребление.

"Экономический кризис 2014-2016 гг. существенно скорректировал перераспределение доходов от вознаграждения работникам в пользу прибыли. С одной стороны, рост прибыльности влияет на улучшение кредитоспособности субъектов хозяйственной деятельности, особенно тех, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность и, соответственно, имеют внешние кредиты (например, НАК "Нафтогаз"). С другой - такое изменение создает социальное давление по увеличению зарплат работникам. Сейчас доходы субъектов хозяйственной деятельности составляют 44% от ВВП (исторический максимум), а вознаграждение работникам - 39%. Поэтому потребительская инфляция имеет поддержку не только из диспропорций между спросом и предложением на рынках отдельных товаров и услуг, она также поддерживается вышеупомянутой коррекцией в сторону прибыли", - отметил Вальчишен.

Как сообщала "Cтрана", ранее генпрокурор Юрий Луценко не подтверждает причастность брокеров компании ICU, которая тесно связана с Гонтаревой, к схеме Виктора Януковича и его окружения к покупке выпущенных Украиной долговых обязательств за украденные средства.

Также стало известно, что Гонтарева считает расследование Al Jazeera проделками Коломойского.

 

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!