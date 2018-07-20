К декабрю 2018 года обменный курс в Украине будет двигаться к отметке 28 грн./$, спрогнозировал руководитель аналитического департамента ICU Александр Вальчишен, которую связывают с бывшей главой НБУ Валерией Гонтаревой, передает UBR.

"На относительную стабильность курса влияет риторика Нацбанка в поддержку жесткой монетарной политики, подкрепляемая повышением учетной ставки, и фискальный баланс, обеспечивающий снижение уровня госдолга", - добавил он.

На текущий момент валютные котировки межбанка находятся в рамках 26,40-26,43 грн/$, и колеблются в широком коридоре - 26,20-26,50 грн/$.

При этом эксперт спрогнозировал инфляцию на уровне 10%. Он связывает не только с привычными базовыми факторами, но и с ростом зарплат в Украине, который будет повышать потребление.

"Экономический кризис 2014-2016 гг. существенно скорректировал перераспределение доходов от вознаграждения работникам в пользу прибыли. С одной стороны, рост прибыльности влияет на улучшение кредитоспособности субъектов хозяйственной деятельности, особенно тех, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность и, соответственно, имеют внешние кредиты (например, НАК "Нафтогаз"). С другой - такое изменение создает социальное давление по увеличению зарплат работникам. Сейчас доходы субъектов хозяйственной деятельности составляют 44% от ВВП (исторический максимум), а вознаграждение работникам - 39%. Поэтому потребительская инфляция имеет поддержку не только из диспропорций между спросом и предложением на рынках отдельных товаров и услуг, она также поддерживается вышеупомянутой коррекцией в сторону прибыли", - отметил Вальчишен.

Как сообщала "Cтрана", ранее генпрокурор Юрий Луценко не подтверждает причастность брокеров компании ICU, которая тесно связана с Гонтаревой, к схеме Виктора Януковича и его окружения к покупке выпущенных Украиной долговых обязательств за украденные средства.

Также стало известно, что Гонтарева считает расследование Al Jazeera проделками Коломойского.