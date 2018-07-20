Вашингтон не рассматривает вопрос о поддержке возможного проведения на Донбассе какого-либо референдума, заявил глава Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис.

"Администрация США не рассматривает вопрос о поддержке проведения референдума на востоке Украины", - приводит агентство Bloomberg его слова.

Президент России Владимир Путин на встрече в Хельсинки 16 июля предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на территориях временно оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников, о своем предложении Путин рассказал на встрече с послами России 19 июля. Как утверждают собеседники агентства, президент России заявил, что было решено не озвучивать инициативу о референдуме публично, "чтобы президент США мог ее обдумать".

Ранее источник в дипломатических кругах сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что официальный Киев запросил разъяснений у Вашингтона о якобы обсуждении на встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки "новых предложений по урегулированию ситуации в юго-восточных регионах Украины".

Собеседник также уточнил, что Киев предложил Вашингтону официально опровергнуть этот факт в случае неподтверждения этой информации.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что "никаких референдумов, организованных марионетками Кремля на оккупированных Кремлем землях не будет". Она также подчеркнула, что Минские соглашения не предусматривают проведения референдума на Донбассе.

Между тем она подтвердила, что украинская сторона официально обратилась к американским партнерам с просьбой предоставить информацию о каких-либо "новых идеях относительно Украины", о которых заявил Путин во время встречи с президентом США в Хельсинки.