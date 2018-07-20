Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет об отсутствии перспектив у идеи Кремля провести референдум на неподконтрольных территориях Донбасса ввиду невозможности свободного и честного волеизъявления людей в условиях оккупации.

"Мне звонят многие эксперты и журналисты: просят прокомментировать российское предложение по "референдуме на Донбассе"… По этой дерзости скажу коротко: никто, буквально никто, не верит в какую-либо возможность свободного и честного волеизъявления на Донбассе в условиях российской оккупации. Что касается политических и юридических аспектов всем и так все понятно", - написал Климкин в пятницу вечером в своей странице в соцсети Facebook.

При этом глава МИД выразил убеждение, что Донбасс как таковой и проживающие в этом регионе граждане Украины не интересуют Россию. По его словам, шаги и заявления властей РФ об изменении статуса оккупированного украинского региона, как и высказывания об изменении государственного устройства страны в сторону федерализации направлены на развал Украины.

"Но одну вещь стоит четко уяснить: Россию Донбасс совершенно не интересует, и наши, украинские граждане на Донбассе, конечно, тоже. Вспомните российские пассажи о федерализации Украины, и вы сразу поймете, что это не про Донбасс. Это своего рода "репетиция", которую Кремлевский режим будет проталкивать, чтобы развалить нашу страну. Им это не удастся!", - написал Климкин.

Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua/

Как сообщалось, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент РФ Владимир Путин на встрече в Хельсинки 16 июля предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на территориях временно неподконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей. По словам источников, о своем предложении Путин рассказал на встрече с послами России 19 июля. Как утверждают собеседники агентства, президент РФ заявил, что было решено не озвучивать инициативу о референдуме публично, "чтобы президент США мог ее обдумать".

Ранее источник в дипломатических кругах сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что официальный Киев запросил разъяснений у Вашингтона о якобы обсуждении на встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки "новых предложений по урегулированию ситуации в юго-восточных регионах Украины". Собеседник также уточнил, что Киев предложил Вашингтону официально опровергнуть этот факт в случае неподтверждения этой информации.

Как сообщала "Cтрана", в России подтвердили, что Путин сделал Трампу конкретные предложения по "ЛДНР".