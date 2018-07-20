В пятницу, 20 июля мировые цены на нефть незначительно выросли, но по итогам недели показали "минус".

Из-за высказываний президента США, увеличивших риски торговых войн, снизился курс доллара. Удешевление американской валюты способствует росту цен на сырье, передает Интерфакс.

Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 по Киеву поднялась на $0,47 (0,65%) - до $73,05 за баррель.

Фьючерс на WTI с поставкой в августе, торги которым завершаются в пятницу, на сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал к этому времени на $0,30 (0,43%) - до $69,76 за баррель. Более активно торгуемый сентябрьский контракт снизился в цене на $0,17 (0,25%), до $68,07 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 3%, WTI - на 2,7%.

Как заявил Трамп в интервью CNBC, он готов ввести дополнительные пошлины на поставки товаров из КНР на сумму $500 млрд в год. Таким образом, с учетом ранее введенных пошлин дополнительными сборами может быть обложена практически вся китайская продукция, ввозимая в США.

Вместе с тем президент также раскритиковал Федеральную резервную систему (ФРС) за ужесточение денежно-кредитной политики, потому что в условиях низких ставок в других странах доллар дорожает, что ставит в невыгодное положение американских экспортеров.

Также он обвинил Китай и ЕС в намеренном занижении валютных курсов иены и евро.

Как следствие, доллар упал на 0,55% к евро и иене, и это повысило выгодность инвестиций в номинированные в долларах товары, включая нефть.

Положительными факторами для нефтяного рынка также стали заявления представителей Саудовской Аравии о том, что экспорт нефти из страны может сократиться в августе на 100 тыс. баррелей в сутки, а также новость о забастовке работников нефтяной отрасли в Норвегии, которая к настоящему моменту уже завершилась.

Однако определяющим фактором стали опасения, что из-за торговых конфликтов между США и Китаем рост мировой экономики может замедлиться, что негативно скажется на спросе на топливо.

Как сообщала "Страна", цены на нефть перешли к росту, но не восстановились после резкого падения. Главной причиной падения цен на нефть на текущей неделе эксперты называют восстановление добычи в Ливии.

Отметим, что местный миллиардер построит в Нигерии гигантский завод по производству бензина.