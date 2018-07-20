Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германия Ангелой Меркель.

Об этом в 18:00 пятницы, 20 июля сообщает пресс-служба Кремля.

Политики обсудили различные вопросы, но о конкретных темах обсуждения пока решили не сообщать.

"Затрагивались некоторые международные и региональные проблемы", - туманно сообщается в опубликованном коммюнике Кремля.

Как сообщала "Страна", Меркель считает американские пошлины на сталь и алюминий незаконными.

Введение в марте ввозных пошлин на сталь и алюминий (25 и 10 процентов соответственно) сильно ухудшило отношения США с ключевыми партнерами в Европе и Азии, последовали ответные меры.

Напомним, что в Германии преодолели правительственный кризис, вызванный спорами о мигрантах.