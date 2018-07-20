На озере в США из-за шторма затонул прогулочный катер с людьми
В ночь на пятницу, 20 июля на озере Тейбл-Рок в штате Миссури затонул прогулочный катер. Погибли, по меньшей мере, 13 человек человек.
Об этом сообщает CNN.
По данным журналистов, всего на борту катера находился 31 человек, в том числе дети.
Четырнадцати пассажирам удалось спастись, судьба еще четырех человек неизвестна.
По информации властей штата, катер затонул из-за шторма.
Видео: youtube.com/marsradio
Как сообщала "Страна", на Багамах взорвался катер с американскими туристами. Один человек погиб, 11 ранены. Первым взорвался двигатель, затем пламя охватило всю лодку.
Отметим, что в Киеве угнали катер с причала на Левом берегу Днепра.
"Вдруг кто увидит на воде или у берега, просьба сообщить"- говориться в сообщении.
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