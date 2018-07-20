В ночь на пятницу, 20 июля на озере Тейбл-Рок в штате Миссури затонул прогулочный катер. Погибли, по меньшей мере, 13 человек человек.

Об этом сообщает CNN.

По данным журналистов, всего на борту катера находился 31 человек, в том числе дети.

Четырнадцати пассажирам удалось спастись, судьба еще четырех человек неизвестна.

По информации властей штата, катер затонул из-за шторма.

Видео: youtube.com/marsradio

Как сообщала "Страна", на Багамах взорвался катер с американскими туристами. Один человек погиб, 11 ранены. Первым взорвался двигатель, затем пламя охватило всю лодку.

Отметим, что в Киеве угнали катер с причала на Левом берегу Днепра.

"Вдруг кто увидит на воде или у берега, просьба сообщить"- говориться в сообщении.