На подъезде к Житомиру при съезде с окружной со стороны Коростышева все еще стоит автомобильное движения, проезд затруднен в сторону Житомира.

Напомним, сегодня на трассе дороги Киев-Чоп возле села ГлубочицыЖитомирской области произошло крупное ДТП.

Фото: google.map

Водитель маршрутки с ровенской регистрацией сообщением Киев-Ровно, двигаясь в направлении Житомира, столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом. Маршрутка Volkswagen на полном ходу зашла в фуру. Изуродованные тела погибших были и в салоне, и на дороге, сообщают в соцсетях. В результате аварии погибли 10 человек, еще десять находятся в больнице.

Как сообщала "Cтрана", сегодня произошло масштабное ДТП с автобусом и грузовиком под Николаевом: погибли пятеро, 12 - в больнице.

Ранее мы писали, что на суде по кровавому ДТП в центре Харькова не могут найти важного свидетеля.