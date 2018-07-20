В Чернигове произошел вопиющий случай - националисты "Азова" привязали мужчину к столбу и на глазах у людей и полиции плевали ему в лицо. Все это безобразие они транслировали в Facebook.

Прохожие требовали развязать человека, у которого на груди висела надпись "Ватник". Однако националисты продолжали глумиться над ним, не встречая ни малейшего сопротивления полиции.

"Страна" узнала подробности безнаказанного издевательства.

"Он сам попросил его привязать"

В Чернигове мужчину привязали к столбу на улице, повесив ему на грудь табличку с надписью "Я ватник опущенный".

Соответствующий стрим в Facebook разместил "азовец" Александр Тарнавский.

В ответ на возмущения прохожих группа молодых людей заявила, что привязанный якобы разрушил памятник Героям Небесной Сотни, а также, что он педофил и сидел в тюрьме.

"Громадському" полиция сообщила, что на месте присутствуют патрульные и "ситуация под контролем".

На вопрос, почему полиция не препятствует тому что происходит — дежурный сказал "Я не могу сказать, я не на месте".

Позже на видео появились патрульные, которые отвязали мужчину, и повели его куда-то, а стрим завершился.

Видео: facebook.com/TarnavskyiOleksandr

Информация о мужчине, которую распространяли националисты, косвенно подтверждается на сайте черниговской полиции. Там говорится, что 15 июля некий человек бросал бутылки в мемориал героям Небесной сотни.

Его задержали. Как утверждает полиция, он ранее отсидел за изнасилование несовершеннолетних. Было открыто дело по статье "Хулиганство", но мужчина оказался на свободе.

Он ли появился на видео у "Азовцев" или это другой человек - доподлинно неизвестно. Однако его биография, которую националисты рассказывали прохожим, не убедила людей. Они требовали остановить этот самосуд и вызвали полицию. Националисты только смеялись в ответ и несколько раз демонстративно плевали в лицо привязанному, фиксируя это на камеру и жалуясь, что от жары не хватает слюны.

Приехавшая полиция начала с того, что пожала организаторам травли руки и начала по-приятельски с ними беседовать, не обращая внимания на возмущение прохожих. Националисты сопровождали все это едкими комментариями, заявляя, что мужчина "сам попросил его привязать" и "он не против" плевков в лицо.

Что самое интересное, позже эту версию воспроизвела почти дословно и местная полиция.

Привязанный человек вообще не отвечал своим обидчикам и никак не реагировал на их издевательства. Видно было, что он вообще не в себе.

Позже в паблике "Ченигов live" опубликовали данные на мужчину. Его зовут Владимир Мельниченко, он 1968 года рождения. Гражданин Украины и уроженец России, куда он, по словам националистов, хотел вернуться (для чего якобы и начал громить мемориал Небесной сотне).

Автор стрима Алесандр Тарнавский, если верить украинской Википедии - это боец АТО, награжденный Петром Порошенко орденом "За мужество" 3 степени.

"Возвращается практика позорных столбов"

Реакция рядовых жителей Чернигова на происходящее была заметна уже на видео. В интернете она была такой же, если верить "Черниговскому форуму" в Facebook.

"Все одичали. Позор". "Ужас. Очень хочется верить, что этот позорный поступок не сойдёт с рук мнимым патриотам". "Что с людьми происходит? Издеваются с бомжа и похоже, что психически не здорового человека. Молодые, здоровые хлопцы не на работе, а ходят по городу в поисках приключений".

"В европейской Украине возвращается практика позорных столбов, на подходе побитие камнями и закапывание", - комментирует ситуацию журналист Анатолий Шарий.

Блогер Андрей Шокотко сравнивает происходящее в Чернигове с пыткой заключенного в российской колонии. "Просто в России еще есть журналисты, которые об этом говорят, а у нас журналисты боятся даже называть пытки пытками", - говорит он.

"Нацист из "Азова" вместе с ультраправыми из "Нацдружин" привязали к столбу местного бездомного и повесили ему на грудь табличку: "Я - опущенный ватник. Плюйте в меня".

Все это происходит в центре областного центра Чернигов. Прохожие возмущаются, но их язвительно называют гуманистами и говорят, что скотча много - можно и их примотать.

Прибывшая на место событий полиция дружески здоровается с нацистами за руку. "Это купленные патрульные, наши" - весело комментирует один из участников Суда Линча.

Молодые прогрессивные журналисты тут же берут комментарии у садистов, не особо интересуясь их жертвой. Один из репортеров начал возмущаться происходящим, и тут же получил в свой адрес угрозы.

Запомните: истории с ваткой Леруа Марлен всегда приводят к такому результату. Рано или поздно", - предупреждает журналист Андрей Манчук.

Юрист Андрей Портнов обвинил в сложившейся ситуации лично Петра Порошенко:

"Посмотрел видео с привязанным к столбу мужчиной в Чернигове. В центре внимания - улыбающиеся преступники в полицейской форме, непонимающие своей роли, места, функций и обязанностей и соревнующиеся с амёбой паразитирующие активисты. Одни пытают, вторые наблюдают и смеются.

Не буду обставлять свою позицию деловыми формулировками, выскажу лишь первую эмоцию.

Петр Алексеевич, это Вы создали такое государство. Никто больше не виноват. Ни полуразвитые активисты, ни полицейские. Только Вы. Один.

Забираю свои слова назад, что Вас надо судить. Не надо судить. Нужно будет сразу реализовавать приговор. Тот, о котором думает и ждет почти каждый житель. Быстро и без лишних процедурных нагромождений".