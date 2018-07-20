В селе Морское Николаевской области из-за отравления на частной базе отдыха "Сан Марино" госпитализированы 8 детей и 2 взрослых.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Николаевской областной государственной администрации.

Пострадавшие обратились за помощью в среду, 18 июля.

На место события оперативно выехала бригада центра экстренной медицинской помощи.

"Пострадавшие были немедленно госпитализированы в инфекционное отделение Березанской центральной районной больницы с предварительным диагнозом: пищевая токсикоинфекция. Безотлагательно была оказана необходимая медицинская помощь, назначено соответствующее лечение", - говорится в сообщении.

На данный момент состояние всех пациентов стабильное, средней тяжести.

На месте происшествия работает бригада специалистов управления здравоохранения Николаевской областной государственной администрации и лабораторного центра, проводится проверка.

Как сообщала "Страна", у заболевших в лагере "Орленок" на Донбассе обнаружили острую дизентерию Зонне. По состоянию на утро 19 июля в больницы Донецкой области госпитализированы 94 чел. из лагеря "Орленок" (79 детей и 15 взрослых).

Напомним, что шаурма из львовского фастфуда все еще "держит" в стационаре 16 человек.