Начальник департамента внутренних дел Алматы Серик Кудебаев сообщил, что задержанные по подозрению в убийстве фигуриста Дениса Тена не знали, на кого они напали.

"Задержанные не знали, на кого нападали. С их слов, о том, что они напали и убили фигуриста Дениса Тена, они узнали из соцсетей, когда уже были в бегах", - сказал  Кудебаев журналистам на брифинге в Алматы, передает Интерфакс-Казахстан.

Полиция в пятницу задержала обоих подозреваемых в убийстве Тена, который признался, что нанес погибшему два ножевых ранения.

В минувший четверг в центре Алматы Тен застал двух воров при попытке кражи зеркал у него с автомобиля. В результате потасовки они нанесли фигуристу ножевое ранение. Спортсмена доставили в центральную клиническую больницу Алматы с ножевым ранением в бедро в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов он скончался от сильной кровопотери.

13 июня Тену исполнилось 25 лет, он первый и единственный спортсмен в истории независимого Казахстана, завоевавший медали Олимпийских игр (2014), чемпионатов мира (2013, 2015), континентального чемпионата (2015), зимней Универсиады (2017), зимних Азиатских игр (2011), а также этапов Гран-при по фигурному катанию. Завоевав золото на этапе Гран-при среди юниоров (2008), он стал первым казахстанским фигуристом, выигравшим медаль турнира Международного союза конькобежцев (ISU).

Как сообщала "Cтрана", ранее экс-игрок НБА погиб в перестрелке с полицейскими в своем доме.

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