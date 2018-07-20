Из-за опасений о торговой войне между США и Китаем цены на зерновые культуры, включая кукурузу и пшеницы, не дорожают, несмотря на сокращение мировых запасов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По актуальному прогнозу министерства сельского хозяйства США, мировые запасы кукурузы в конце 2018-19 сельскохозяйственного года сократятся на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 152 млн тонн.

В самих США падение запасов может составить до 25%.

Также Минсельхоз США прогнозирует 5%-ное сокращение мировых запасов пшеницы и 8%-ное снижение запасов хлопка.

Тем не менее, на бирже в Чикаго цена кукурузы упала на 15% с майского пика и приблизилась к минимуму за год. Пшеница подешевела на 10%, а стоимость хлопка снизилась на 7% с середины июня.

Ранее в июле Китай ввел пошлины на импорт американской пшеницы, кукурузы, хлопка и соя-бобов в ответ на повышение сборов на поставки китайских товаров в США. Многие аналитики полагают, что аналогичные меры может предпринять и Мексика.

"Страна" разбиралась, как объявленная Трампом торговая война скажется на Украине.

По словам главы Украинского аналитического центра Александра Охрименко, само по себе закрытие рынка США для наших металлургов неопасно.

Напомним, что Евросоюз ввел квоты для 11 видов украинского металла.