21 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +23…+29 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +10…+15 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +15…+17 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +15…+17 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов.

Фото: meteo.gov.ua/

На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +22…+ 28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +23…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, только ночью в Харьковской и Луганской областях без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Херсонской и Запорожской областях местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +27…+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +27…+32 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +19…+21 градус, днем +28…+30 градусов.

20 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+26 градусов, в Днепре возле Киева +23 градуса.

Как сообщала "Cтрана", синоптик показала, как атмосферные фронты несут дожди в Украину.

Ранее синоптики предупреждали, что в Украине станет жарче, но дожди не прекратятся.

Также мы писали, что до конца недели дожди и грозы из Украины не уйдут.