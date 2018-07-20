Народные депутаты предложили ввести ограничения в сфере суррогатного материнства, относительно защиты прав детей при использовании вспомогательных репродуктивных технологий.

Соответствующий законопроект (№8625) народные депутаты из фракции "Блока Петра Порошенко" Оксана Билозир, Юрий Соловей, Николай Лаврик, а также их нардепы Павел Унгурян, Олег Кришин ("Народный фронт"), Ирина Сысоенко ("Самопомич") зарегистрировали в Верховной Раде 18 июля, передает Интерфакс.

Парламентарии предлагают внести изменения в закон об основах законодательства Украины о здравоохранении и предусмотреть, что право на применение вспомогательных репродуктивных технологий имеют лишь граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины.

Кроме того, проект закона предусматривает, что применение вспомогательных репродуктивных технологий методом переноса эмбриона человека, зачатого супругами, в организм другой женщины возможно при письменном согласии супругов, а также суррогатной матери и ее мужа, если таковой есть.

"В последнее время в Украине становится все более востребованным применение вспомогательных репродуктивных технологий методом переноса эмбриона человека в организм другой женщины, этот метод более известен как суррогатное материнство. Особое внимание иностранных семейных пар Украина привлекла после того, как суррогатное материнство запретили в Индии и Таиланде по причинам массовой эксплуатации женщин из бедных семей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы законодательной инициативы отмечают, что на протяжении последних лет Украина фигурировала в скандальных делах, связанных с нарушением прав детей, рожденных вследствие суррогатного материнства.

Между тем они отмечают, что по законам государств, где суррогатное материнство запрещено или допускается только как некоммерческая помощь, именно суррогатная мать является полноправной матерью, если суд не примет решение в пользу биологических родителей.

"Так, детей, рожденных суррогатной матерью в Украине для иностранцев, не признают в странах, где репродуктивные технологии запрещены законом, и родители прибегают к незаконным способам, в частности используя путь контрабанды, для вывоза детей за пределы Украины", - сказано в пояснительной записке к документу.

Как сообщалось, 16 июля генеральный прокурор Юрий Луценко призвал Верховную Раду и Министерство здравоохранения Украины урегулировать вопросы суррогатного материнства в связи с участившимися случаями преступлений в этой сфере. На брифинге он рассказал, что проблема противоправного использования женщин из малообеспеченных семей в суррогатном материнстве набрала обороты в Украине после принятия властями Индии решения о запрете коммерческого суррогатного материнства. Он пояснил, что Министерство здравоохранения Украины в своих документах требует, чтобы ребенок, который передается в рамках суррогатного материнства супругам, имел генетический материал хотя бы одного из партнеров такого материнства, в противном случае речь идет о незаконной передаче и фактически продаже ребенка.

"Украина сейчас является одним из самых больших операторов этого мало регулированного в нашей стране бизнеса", - отметил генпрокурор.

Журналист "Страны" на своем опыте проверила, как можно стать суррогатной матерью.

"Выходит, суррогатная мать – лишь "курьер", "инкубатор", в котором чужой малыш проведет девять месяцев, пока не родится, чтобы уехать к своим генетическим родителям и больше не увидеться с той, кто носила его под сердцем и подарила жизнь".

Отметим, что Лобода хранит грудное молоко в холодильнике и мечтает о третьем ребенке.