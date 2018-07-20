Посол США в Украине Мари Йованович ожидает скорейшего завершения расследования убийства журналиста интернет-издания "Украинская правда" Павла Шеремета, погибшего два года назад и привлечения виновных к ответственности.

"Сегодня утром украинцы почтили память журналиста Павла Шеремета во вторую годовщину убийства. Я с нетерпением жду того дня, когда будет осуществлено правосудие для семьи Павла, его друзей и украинского народа", - цитируют слова Йованович на странице посольства в twitter в пятницу.

Фото: twitter.com/usembassykyiv

Ранее Йованович пришла к месту гибели Шеремета в центре Киева на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.

Мы писали, что в годовщину убийства Павла Шеремета в ГПУ смогли назвать только версии произошедшего.