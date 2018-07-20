С 1 августа 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" увеличит цену на газ для промышленных потребителей, который продавался на условиях предоплаты.

Подорожание составит 1,8% (на 177,6 грн) по сравнению с июлем. Цена поднимется до 10 тыс. 130,4 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), передает пресс-служба компании.

Указанная цена - для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-ных фирм-"дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце возрастет на 1,7% (на 189,6 грн) – до 11 тыс. 83,2 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

В Украине с 1 октября 2015 года в стране отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения.

С этого времени "Нафтогаз Украины" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях - устанавливая цену самостоятельно.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.

Как сообщала "Страна", в "Нафтогазе" заявили о готовности рассмотреть мировую с "Газпромом".

А в России обещают загружать транзитом украинскую газовую трубу еще 5-10 лет.