Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 26,435 грн/$1 с 26,44 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,425-26,445 грн/$1. По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,4461 грн/$1 с 26,4724 грн/$1. Торговый оборот составил $372,22 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $303,38 млн.

Главный экономист Альфа-Банка (Украина) и Укрсоцбанка Алексей Блинов полагает, что снижение курса гривни на текущей неделе обусловлено тем, что сезонное девальвационное давление на гривну началось ранее обычного. "Возобновление девальвационного давления на гривню связано с ухудшением рыночных ожиданий. Самым главным фактором является то, что Украине до сих пор так и не удалось заручиться внешним финансированием со стороны Международного валютного фонда для прохождения крупных выплат по государственному долгу, а время на это практически истекло. Также 25 июля ожидается крупное погашения гривневых ОВГЗ в адрес нерезидентов, что локально усилит спрос на иностранную валюту. Не стоит забывать, что в конце лета происходит смена сезона на украинском валютном рынке (от избытка иностранной валюты к нетто-спросу на нее) в связи с активизацией импорта. В этом году сезон девальвационного давления на гривню начался ранее, чем обычно, ввиду описанных выше факторов", - сказал он.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 23 июля 2018 года:

100 долларов США - 2644.6104

100 евро - 3086.2603

10 российских рублей - 4.1655

Как сообщала "Cтрана", Нацбанк повысил учетную ставку.

Мы писали, что на межбанке спекулянты опустили гривню ниже 26,5, а потом немного приподняли.

Ранее мы сообщали, что курс доллара готовятся вывести на 26,50 гривен.