Комиссия Министерства обороны Украины обнаружила 176 тонн непригодной для употребления в пищу тушенки в воинской части 2788 в Киеве.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ развития и сопровождения Вооруженных сил Вадим Старощук, передают Украинские новости.

"Во время проверки выявлен ряд нарушений требований действующих нормативно-правовых актов, а именно выявлено продовольствие без документов, которые подтверждают качество и безопасность, а именно тушеное мясо из говядины в количестве более 176 тонн. Изготовлена данная продукция Обществом с ограниченной ответственностью "Визит", г. Узин Киевской области", - отметил Старощук.

Он добавил, что результаты двух лабораторных исследований подтвердили, что продукты не соответствовали существующим требованиям.

"После проведения служебного расследования по приказу министра обороны Степана Полторака ответственные за данную ситуацию должностные лица воинской части привлечены к дисциплинарной ответственности, материалы расследования переданы в военную прокуратуру", – говорится в сообщении.

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Стало известно, что военных моряков Украины кормили тушенкой со строительными перчатками.

Также в Киеве некачественной тушенкой отравились 8 человек.