В пятницу, 20 июля, в Киеве женщина порезала себе вены. Инцидент произошел в ТРЦ Ocean Plaza в гипермаркете "Ашан", передает Информатор.

По предварительной информации, охранники торгового центра заподозрили ее мужа в краже. Как рассказал один из продавцов, мужчина украл товар в "Ашане" на 500 гривен (рюкзак). Пока он находился в комнате охраны, женщина стала кричать, чтобы мужа отпустили.

Потом она вернулась в "Ашан", взяла нож, вернулась в комнату охраны и порезала себе вены.

На место прибыла полиция и "скорая". Медики госпитализировали женщину. Как сообщили медики очевидцам, девушка выживет, порез не угрожает жизни.

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