В пятницу, 20 июля в городе Днепр прошел сильный ливень. Улицы превратились в реки. Временно остановилось движение транспорта на главных дорогах, а на улицах возникли пробки.

Дождь шел с самого утра, передает Информатор.

Центр города встал в "пробках". Затопило Набережную Победы и Крутогорный спуск.

Небольшой водопад образовался на ступеньках аллеи на улице Гоголя. А на проспекте Дмитрия Яворницкого грязевые фонтаны хлестали из забитых ливневок.

Из-за непогоды движение троллейбусов по проспекту Александра Поля было временно остановлено.

Фото: dp.informator.ua

Как сообщала "Страна", выехавшего на встречку в Днепре велосипедиста снес автомобиль. Авария произошла на территории въезда на Южный мост.

Отметим, что в арендованном экс-атошником гараже в городе Днепр нашли целый арсенал.