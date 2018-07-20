Вице-спикер Парламента Ирина Геращенко пообещала реакцию Министерства иностранных дел Украины относительно заявлений главы МВД Италии о референдуме в Крыму и "фейковой Революцию Достоинства".

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"В ленте новое предательство - министр МВД Италии поддержал крымский "референдум" и посмел (произнести) грязные слова про Революцию Достоинства. Реакция МИД Украины обязательно будет, конечно, но это заявление сделано сейчас не случайно (на фоне уничтожающей критики хельсинского саммита в ЕС и в мировых СМИ)", - заявила Геращенко.

Также Геращенко отметила, что кремлевская коалиция "сделает все, чтобы снять санкции с РФ".

"В Италии к власти пришла коалиция, в соглашении которой записано - отмена санкций ЕС против РФ. И лоббисты Кремля сделают все, чтобы снять санкции, они будут проверять ЕС на прочность. Поэтому нас ждет непростая осень и зима, властям, нашим дипломатам понадобится немало сил, чтобы продолжить с ЕС диалог о политике санкций, которые привязаны к выполнению РФ минских соглашений, и это будет время истины: какие политические силы и политики в стране борются за Украину, а какие - за себя во власти", - добавила она.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Ранее "Страна" сообщала, что правительство Италии готово обсудить статус аннексированного Крыма.

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