Семья, друзья и коллеги Павла Шеремета создали фонд "Свобода и солидарность" имени убитого журналиста и зарегистрировали его в Польше.

Филиал фонда Шеремета планируют открыть и в Киеве, сообщил "Украинской правде" друг журналиста, глава правления польского фонда Дариуш Богуский.

Среди целей и задач фонда - сохранение памяти о Павле Шеремете и продвижение его дела.

Фонд планирует ежегодно выдавать награду и денежную премию лучшим журналистам Украины, России и Беларуси, где работал и жил Павел Шеремет.

Фонд намерен также назначить именную стипендию для выдающихся студентов журфаков трех стран, собрать фильмы, книги и лекции Шеремета.

"Страна" опросила друзей и коллег журналиста - почему расследование убийства Павла Шеремета спускают на тормозах.

Сразу после трагедии были выдвинуты четыре основные версии.

Отметим, что в Европейской Федерации журналистов попросили Совет Европы изменить статус убийства Павла Шеремета.