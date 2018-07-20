Сотрудники полиции задержали водителя грузовика, который был одним из участников ДТП в Николаевской области, где пострадали граждане Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции.

"Мужчина дает объяснения по поводу того, почему он совершил остановку на проезжей части и почему не принял все необходимые меры безопасности во время аварийной остановки, как того требуют Правила дорожного движения", - рассказывают правоохранители.

Как сообщалось, утром 20 июля в Николаевской области водитель микроавтобуса с людьми въехал в припаркованный грузовик, в результате чего 5 человек погибли, 12 получили травмы. Все они являются гражданами Беларуси.

Как сообщала "Страна", в двух областях объявлен траур после жуткого ДТП с маршруткой.

В областях приспустят государственные флаги в знак скорби о погибших.

Напомним, что в полиции открыли горячую линию для родственников пострадавших под Николаевом белорусов.