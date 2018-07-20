Неподалеку от немецкого города Любека неизвестный напал с ножом на пассажиров автобуса. Пострадали не менее 14 человек.

Об этом сообщает Lubecker Nachrichten.

По словам очевидцев, автобус был целиком заполнен людьми и направлялся в Травемюнде, когда один из пассажиров внезапно достал нож и напал на других. Водитель остановил автобус и открыл двери, чтобы пассажиры могли убежать, после чего тоже был атакован.

Нападавший был задержан полицией. По данным издания, это выходец из Ирана в возрасте около 35 лет.

Двое из пострадавших были тяжело ранены. Погибших в результате атаки нет.

Как сообщала "Страна", на концерте Бибера в Уэльсе полиция задержала двух мужчин с мачете.

"Я проходил мимо и слышал, что было много криков, и там находилась полиция. Я видел, как парня задержали, а полицейский держал нож - он был массивный", - рассказал один из очевидцев.

Отметим, что африканец с мачете набросился на военный патруль в Брюсселе.