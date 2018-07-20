В пятницу, 20 июля, на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей после сбоя вновь заработала связь Vodafone.

Об этом сообщают жители Луганска и Донецка.

Связи не было в Донецке, Луганске, Макеевке, Шахтерске и Зугрэсе. При этом шкала телефона показывала сигнал, но дозвониться или отправить смс было невозможно.

Это уже второй случай с начала июля, когда на неподконтрольных территориях Донбасса пропадает мобильная связь. Первый случай произошел 9 июля, связь была восстановлена в течение дня.

Напомним, что ранее в "ЛДНР" опять рухнула связь последнего украинского оператора.

Как сообщала "Страна", в апреле на территории так называемой "ЛНР" пропала мобильная связь украинской компании Vodafone из-за повреждения линий связи.