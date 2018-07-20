В пятницу, 20 июля в Киеве а рынке возле станции метро "Дружбы народов" молодого парня ранили ножом у киоска с шаурмой.

По словам очевидцев, конфликт случился между тремя парнями и продавцом ларька с шаурмой. Они что-то не поделили и начали ругаться, передает Информатор.

Продавец шаурмы вышел из МАФа и ударил одного из молодых людей ножом. Женщины уверяют, что нож был очень большой и напоминал мачете. Парень истекал кровью, удар пришелся в руку. Прохожие вызвали полицию и "скорую помощь".

До приезда медиков пострадавшему оказали первую помощь правоохранители. Парня госпитализировали. Ларек с шаурмой сейчас закрыт. На месте работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", в Одессе снесли киоск с шаурмой после отравления 13 человек. Готовится обращение в полицию с требованием о привлечении к ответственности виновных в отравлении.

Напомним, что в подпольном цеху Киева 10 нелегальных мигрантов готовили мясо для шаурмы.