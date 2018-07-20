Следователи установили личности граждан, погибших и получивших травмы в ДТП, которое произошло около пяти часов утра на 289 км трассы "Киев-Одесса". Все пострадавшие - являются гражданами Белоруссии.

Главное управление Национальной полиции в Николаевской области организовало работу "горячей линии", по которой люди могут позвонить и проверить, есть ли их близкие в списке пострадавших в ДТП +38 (0512) -53-11-13.

Напомним, что на трассе произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen, который двигался по маршруту "Одесса-Гомель", с белорусской регистрацией, и грузовика, который предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части.

Вследствие ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами".

Видео: youtube.com/Поліція Миколаївщини

Как сообщала "Страна", под Житомиром в кровавом ДТП погибли 10 человек. На 127-м километре водитель маршрутки, вероятно сообщением Киев-Ровно, двигаясь в направлении Житомира, столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом.

Напомним, что известный украинский актер попал в жуткое ДТП за рулем мотоцикла, ему ампутировали ногу.