Министр внутренних дел Италии и глава правой партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что Россия законно забрала украинский Крым, а революция в Украине является "фальшивой".

Об этом он сказал в интервью The Washington Post.

"Был референдум, и 90 процентов людей проголосовали за возвращение Крыма в состав Российской Федерации", - сказал Сальвини, отвечая на ремарку журналиста о незаконности референдума в 2014 году.

"Сравните его с фальшивой революцией в Украине, которая была псевдореволюцией, финансируемой иностранными державами - подобно арабским революциям. Есть некоторые исторически российские зоны с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации", - добавил глава МВД.

Сальвини подтвердил свою приверженность отмене европейских санкций против РФ, "потому что они не доказали свою пользу, и, согласно данным, они нанесли ущерб итальянскому экспорту".

Лидер "Лиги" также отрицает финансирование своей партии со стороны партии Владимира Путина "Единая Россия".

"Это фейковые новости. Мы подали в суд на тех, кто сообщил об этом. Это неправда. Мы никогда не брали ни одного евро, ни одного рубля или доллара", - сказал он.

Ранее "Страна" сообщала, что Евросоюз продлил санкции против Крыма и Севастополя.

Также правительство Италии готово обсудить статус аннексированного Крыма.