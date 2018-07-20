Из Украины уезжает заместитель посла США Джордж Кент. Об этом у себя в Facebook сообщил нардеп Алексей Рябчин.

Самое горячее "прощай" и поздравления от "Еврооптимистов" заместителю начальника Миссии Джорджу Кенту и г-же Велиде Кент, которые уезжают из Украины, чтобы получить новую должность заместителя помощника госсекретаря в Государственном департаменте в Вашингтоне", - написал Рябчин.

Он опубликовал совместное фото американского дипломата в окружении "еврооптимистов".

"Очень хочется поздравить Джорджа Кента с повышением – он теперь в Госдепе будет отвечать за 7 стран Восточной Европы и Кавказа. В том числе за Украину. Жаль прощаться с ним и его очаровательной женой Велид. На память подарили ему напечатанный в Голосе Украины закон об антикоррупционном суде", – написала у себя на ФБ депутат Светлана Залищук.

Как рассказывала "Страна" со ссылкой на источники в Верховной Раде, в Украине Кент курировал вопросы антикоррупционных органов - в частности, НАБУ. По нашим данным, именно он порекомендовал аудитора для ведомства - Роберта Сторча.

В материале "Кто вы, мистер Кент?" "Страна" рассказывала о биографии дипломата.

Господин Кент уже работал в Киеве раньше, с 2004 по 2007 года, тогда он был на должности заместителя руководителя политического отдела посольства. В 2014-15 годах Джордж координировал борьбу с коррупцией в европейском бюро Госдепартамента, возглавляя разработку и продвижение информационной кампании по борьбе с коррупцией по всей Европе и Евразии (то есть создание антикоррупционных органов в Украине было его профильной деятельностью). А потом вновь вернулся в Киев уже на более высокую должность.

На дипломатическую службу Кент пришел в 1992 году, работал в диппредставительствах Штатов в Польше, Таиланде и Узбекистане. Отец троих детей, свободно говорит на 7 языках - кроме английского, это еще русский (Джордж Кент получил степень бакалавра по русской истории и литературы Гарвардского университета) украинский, тайский, польский, немецкий и итальянский. Он является также почетным членом фан-клуба Red Sox Nation бостонской бейсбольной команды.

Страница Джорджа Кента в Facebook изобилует фотографиями украинских обычаев, традиций и украинской кухни. Он делится с друзьями фотографиями старинных украинских рушников, которыми украшены его аппартаменты в Киеве, показывает свой гардероб с украинской и крымско-татарской символикой.

Жена Кента - крымская татарка из Узбекистана Велида Китаина.

Ранее мы рассказывали, что посольство США глубоко обеспокоено нападением на Шабунина и офис НАБУ.

Напомним, посол США Мари Йованович пригрозила Украине невыдачей кредитов без закона об Антикоррупционном суде.