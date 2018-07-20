Трамп пригрозил обложить пошлиной почти весь китайским импорт в США на $500 млрд
Президент США пригрозил наложить пошлины практически все товары, импортируемые из Китая. Ранее речь шла об эквиваленте $200 млрд., что составляет менее половины стоимости ввозимых в США китайских товаров.
Об этом Дональд Трамп сообщил в интервью CNBC.
В середине июня президент США объявил о введении пошлин на товары из Китая на общую сумму $50 млрд, а к настоящему времени США, по данным CNBC, уже обложили импорт из Китая на $34 млрд, на что Китай ответил зеркальными мерами.
"Я готов дойти до пятисот (миллиардов долларов - Прим.Ред.)", - заявил Трамп.
Реализация угрозы Трампа, как отмечает CNBC, приведет к тому, что пошлинами окажется обложен практически весь импорт из Китая - в 2017 году в США было ввезено китайских товаров на общую сумму $505,5 млрд. Зеркально на такую меру Китай ответить не сможет, так как американских товаров он ввозит в разы меньше. В 2017 году общая стоимость экспорта США в Китай составила менее $130 млрд.
"Мне очень нравится президент Си (Цзиньпин, глава Компартии Китай - Прим.Ред.), но это очень несправедливо", - сказал Трамп, заверив, что повышение пошлин происходит не из-за плохого отношения к Китаю или из политических соображений, но ради того, чтобы принести пользу США.
11 июля стало известно, что администрация Дональда Трампа подготовила новый список подлежащих обложению пошлинами товаров из Китая на общую сумму порядка $200 млрд.
На фоне заявления Трампа о возможной эскалации торговой войны с Китаем основные фондовые индексы Европы пошли вниз. Германский DAX опустился более чем на 0,5%, британский FTSE 100 - на 0,4%, французский CAC 40 - более чем на 1%. Торги на биржах США пока не начались.
Видео: Трамп о торговой войне с Китаем, Trump weighs in on the trade war with China from CNBC.
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