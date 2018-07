Президент США пригрозил наложить пошлины практически все товары, импортируемые из Китая. Ранее речь шла об эквиваленте $200 млрд., что составляет менее половины стоимости ввозимых в США китайских товаров.

Об этом Дональд Трамп сообщил в интервью CNBC.

В середине июня президент США объявил о введении пошлин на товары из Китая на общую сумму $50 млрд, а к настоящему времени США, по данным CNBC, уже обложили импорт из Китая на $34 млрд, на что Китай ответил зеркальными мерами.

"Я готов дойти до пятисот (миллиардов долларов - Прим.Ред.)", - заявил Трамп.

Реализация угрозы Трампа, как отмечает CNBC, приведет к тому, что пошлинами окажется обложен практически весь импорт из Китая - в 2017 году в США было ввезено китайских товаров на общую сумму $505,5 млрд. Зеркально на такую меру Китай ответить не сможет, так как американских товаров он ввозит в разы меньше. В 2017 году общая стоимость экспорта США в Китай составила менее $130 млрд.

"Мне очень нравится президент Си (Цзиньпин, глава Компартии Китай - Прим.Ред.), но это очень несправедливо", - сказал Трамп, заверив, что повышение пошлин происходит не из-за плохого отношения к Китаю или из политических соображений, но ради того, чтобы принести пользу США.

​11 июля стало известно, что администрация Дональда Трампа подготовила новый список подлежащих обложению пошлинами товаров из Китая на общую сумму порядка $200 млрд.

На фоне заявления Трампа о возможной эскалации торговой войны с Китаем основные фондовые индексы Европы пошли вниз. Германский DAX опустился более чем на 0,5%, британский FTSE 100 - на 0,4%, французский CAC 40 - более чем на 1%. Торги на биржах США пока не начались.

