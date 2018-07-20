Президент Петр Порошенко перевел судью и экс-жену первого заместителя главы СБУ Павла Демчины, который стал известен скрытыми доходами, Татьяну Демчину из суда в Ровенской области в Оболонский районный суд Киева.

Об этом говорится в указе главы государства №213 от 19 июля, текст которого публикует сайт президента.

Согласно документу, судья Кузнецовского городского суда Ровенской области Татьяна Демчина переходит работать в столицу временно - сроком до 6 месяцев - в рамках предусмотренной законодательством ротации судей.

Фото: pravda.com.ua

В начале марта 2017 года выяснилось, что доходы Павла Демчины и его гражданской жены Ольги Воловчук в несколько раз меньше, чем стоимость автомобилей семьи.

Тогда же журналисты-расследователи обнародовали информацию, что СБУшник имеет немало скрытых доходов.

Демчина открещивается от коррупции, даже показывал письма от руководства партии БПП и лично нардепа Игоря Кононенко, которые якобы свидетельствуют, что он "чист".

А 3 апреля 2017 года заместитель главы СБУ подал 16 исков в суд против журналистов и активистов о защите чести и достоинства или опровержении информации.

Ранее "Страна" сообщала, что суд разрешил заму главы СБУ Демчине не возвращать банку кредит.