Суд по делу о госизмене над экс-президентом Виктором Януковичем отказался заслушивать показания пилота вертолета, который перевозил Януковича из Харькова в Донецк и перешел к дебатам.

Об этом сообщил адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

"Только что суд должен был допросить пилота вертолета, которому под угрозой огня на поражение требовали изменить маршрут перелета действующего Президента Виктора Януковича в г. Донецк. Повестка свидетелю выписана именно на 20.07.2018, защита в предыдущем заседании уведомила суд о готовности этого важного свидетеля дать показания этого числа. Защита прибыла сегодня в суд для допроса свидетеля, но заседание так и не началось", - написал он в Facebook.

При этом адвокат отметил, что не знает, какие правовые основания дали суду возможность отменить ранее назначенный допрос свидетеля.

Также Виталий Сердюк опубликовал расшифровку переговоров экипажа с военным диспетчером. На ней диспетчер требует посадки вертолета угрожая "огнем на поражение", ссылаясь на указание и.о. президента Александра Турчинова.

Фото: facebook.com

Напомним, что ранее суд по делу Януковича запретил допросы первого президента Кравчука и трижды премьера Азарова.

Как сообщала "Страна", Янукович через британских юристов потребовал извинений от Луценко за обвинения в краже $40 млрд.