19 июля в Киеве во дворе дома неизвестные напали на сотрудника одного из банков и отобрали более 2 млн грн.

Об этом сообщили в полиции, передает УНН.

Нападение было совершено средь бела дня во дворе одного из домов по улице Бастионной. Четверо неизвестных в масках напали на сотрудника банка и, применяя силу, забрали у него деньги. Как сообщили в полиции, украденное принадлежало банку, в котором работает пострадавший.

Неизвестные с места происшествия скрылись. Их объявили в розыск.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 187 УК Украины - разбой.

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