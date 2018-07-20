Компания "Нафтогаз" не будет заключать мировые соглашения с российским "Газпромом" по уже принятым решениям Стокгольмского арбитража.

Об этом сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"Как мы сказали "Газпрому" на трехсторонней встрече, мировое соглашение по уже принятым арбитражем решениям невозможно. Это даже противоречит сути мировых соглашений - нужно было о них договариваться до принятия окончательного решения арбитражем. А сейчас уже поздно просить "мировое соглашение" по этим спорам. "Газпром" должен заплатить нам по решениям арбитража 2,56 млрд долларов, плюс уже 75 млн долларов процентов, а также компенсировать расходы на принудительное взыскание", - написал он.

Пока эти деньги не будут получены, "Нафтогаз" планирует продолжать принудительное взыскание активов "Газпрома" по всему миру.

"Никто решение арбитража не отменял и не останавливал. Апелляционный суд Швеции временно приостановил только принудительное взыскание и только на территории Швеции. Мы рассчитываем, что и это ограничение будет снято в ближайшее время. "Газпром" прекрасно это понимает. Также они понимают все риски для себя от невыполнения решения арбитража. Именно поэтому они и попросили на трехсторонней встрече, чтобы мы прекратили арестовывать их активы. На что им было сказано твердое "нет", - написал Витренко.

"Нафтогаз" подал еще один иск в Стокгольмский арбитраж и готов урегулировать его во внесудебном порядке. Для этого "Газпром" должен заплатить почти 12 млрд долларов, заявил Витренко.

Фото: facebook.com/yuriy.vitrenko

Напомним, президент России Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом пообещал Трампу сохранить транзит газа через Украину после строительства второго "Северного потока". Он также заявил, что Россия готова подписать новый транзитный контракт "в случае урегулирования спора между хозяйственными субъектами в Стокгольмском арбитражном суде".

Ранее "Страна" сообщала, что "Нафтогаз" обратился в Стокгольмский арбитраж с новым иском к "Газпрому.

Также "Нафтогаз" похвастался рекордной прибылью за счет денег "Газпрома".