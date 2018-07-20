Цеха по производству хлора акционерного общества "Днепразот" возобновили работу. Выпуск первой партии продукции ожидается в ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В целом на предприятии уже закончили подготовительные работы к включению производства.

Потребителей попросили обращаться по вопросам "поставок жидкого хлора, гипохлорита натрия, каустической соды, кислоты соляной в отдел реализации "Днепразота".

Единственный производитель жидкого хлора в Украине компания "Днепразот" заявлял, что готов возобновить работу при повышении цен.

Ранее сообщалось, что Харьков может остаться без воды уже в эту субботу. Николаев, Кривой Рог, Житомир могут остаться без чистой питьевой воды в августе.

Ранее "Страна" разбиралась, грозит ли Украине коллапс питьевой воды. Такое происходит, пожалуй, впервые в истории независимой Украины.

Как сообщала "Страна", стали известны условия возобновления производства хлора. Ранее на предприятии заявили, что для возобновления работы хлорной группы цехов АО "Днепроазот" необходимо повышение цен на производимую продукцию.

Напомним, что пока "Днепразот" на паузе в Украину уже приехал хлор из Румынии.